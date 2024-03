Suzana Garcia não regressou à TVI para fazer amigos e a verdade é que a psicóloga nunca deixa nada por dizer. Na manhã desta quinta-feira, dia 14 de março, Suzana participou na rubrica 'Atualidade Criminal', do 'Dois às 10', e acabou por se desentender com Joana Amaral Dias.

Tudo começou quando ambas comentavam o caso de uma mulher que foi atacada com um x-ato no pescoço pela filha, de 21 anos, com Joana a considerar que na base da situação está a saúde mental. Suzana, por outro lado, destacou as alterações no que diz respeito às leis relacionadas com a saúde mental.

"Estas alterações permitem - infelizmente - que com tão pouco investimento que há e com tão poucos psiquiatras que há para fazer estas análises de patologias graves e severas, o que acontece é que muitos criminosos sabem o que dizer e fazer para subverter o sistema", fez notar a advogada, com a psicóloga a contrariar: "Isto que a Suzana está a dizer não é correto, as equipas de avaliação forense fazem testes, baterias de testes complexas...".

Nesse momento, Suzana e Joana iniciaram uma intensa troca de opiniões que acabou por ser interrompida pelos apresentadores Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Minutos depois, Suzana Garcia retomou a discussão do tema.

"Recebi agora a informação que a Joana, de facto, está enganada. Quem faz a avaliação da inimputabilidade é o psiquiatra forense e sim, efetivamente, infelizmente, podemos enganar os testes", sublinhou então Suzana. Em resposta, Joana disse: "Eu não posso discutir com uma pessoa que não tem credenciais. Esse psiquiatra, quando quiser estar aqui comigo, eu falo com ele, não é contigo, Suzana, que percebes tanto de psicologia como eu percebo de renda de bilros ou crochet".

O momento em causa não consta dos vídeos do dia do site oficial do 'Dois às 10'.

Leia Também: Desta vez foi Cláudio Ramos que assustou Cristina Ferreira. Veja o vídeo