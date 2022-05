As mudanças no corpo da ex-concorrente do 'Big Brother' são visíveis.

Joana Albuquerque decidiu dar início a um estilo de vida mais saudável. A ex-concorrente do 'Big Brother' aliou a prática de exercício físico a uma alimentação mais cuidada e em apenas um mês conseguiu resultados visíveis. Joana perdeu cinco quilos em apenas um mês, tal como revela a própria ao mostra aos seguidores do Instagram uma montagem com o antes e depois da perda de peso. Veja na galeria as imagens que mostram a transformação física de Joana Albuquerque. Leia Também: As fotos sensuais de Joana Albuquerque durante férias na Gran Canaria

