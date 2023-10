Joana Albuquerque esteve de férias recentemente e usou a sua conta no Instagram para partilhar algumas fotografias.

A ex-concorrente do 'Big Brother', que celebrou 24 anos no mês passado, esteve com o namorado, Nuno Barreiros, conhecido por X-Tense, em Cuba, e publicou algumas fotografias desses dias especiais, nas quais aparece na praia, mas também a receber um beijinho do companheiro.

Além destas, a jovem partilhou ainda fotografias do mar ao pôr do sol e também da bandeira do país.

"Cuba", escreveu apenas na legenda das fotografias, captadas em Varadero

