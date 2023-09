Joana Albuquerque celebrou o seu 24.º aniversário este domingo, dia 10 de setembro, uma data que assinalou nas redes sociais com a partilha de algumas fotografias da festa, captadas na sua casa nova.

"Um novo início especial na nossa nova casa (já entenderam porque ando mega desaparecida - ESTOU NO MEIO DE 60 MILHÕES DE CAIXAS PARA ARRUMAR). Obrigada à minha família, em especial ao Nuno, que é o melhor namorado que eu podia desejar, aos meus amigos que apareceram por cá para um jantarzinho e a todos os que perderam um tempinho para me desejar os parabéns, vou responder a todos nos próximos dias", escreveu a ex-concorrente do 'Big Brother'.

Veja as fotografias do aniversário de Joana na galeria.