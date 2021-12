A desfrutar de dias de descanso na Madeira, Joana Albuquerque deu espaço aos seguidores para lhe colocarem algumas questões nas stories da sua página de Instagram. Entre as perguntas, houve quem pedisse para tirar uma fotografia com a ex-concorrente do ‘Big Brother’, da TVI. Assunto que não deixou passar em branco.

“Ainda bem que trazem este assunto. Há sítios adequados e não adequados. Claro que tiro fotografias se me pedirem, mas acho um bocado má educação fazerem-no sem dizer um simples ‘boa tarde, como estás?'”, começou por responder.

“Não sou um robot e não tenho de fazer tudo o que me pedem especialmente quando me pedem durante uma refeição ou sem ter o mínimo de educação. Tenham respeito porque também não iam gostar que vos tratassem como um adereço para as redes sociais. Eu sou uma pessoa”, rematou.

© Instagram

