Joana Albuquerque foi notícia nas últimas horas e em causa estavam rumores de uma possível gravidez. Foi uma alegada publicação da ex-concorrente no Twitter que deu origem a esta desconfiança, onde era possível ler a frase "está quase" e o nome do companheiro de Joana, terminando com um emoji de uma mulher grávida.

Joana Albuquerque veio agora desmentir que tenha sido ela a fazer esta partilha e ainda deixou ainda algumas críticas.

"A lata que têm os blogzinhos de Portugal de fabricar mensagens e tweets falsos para terem o que publicar sobre mim é indescritível. Já não é a primeira vez que acontece mas é a primeira vez que me enviam um email previamente para eu desmentir ou confirmar. Que lata", fez notar.

