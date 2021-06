Joana Albuquerque recorreu ao Twitter para 'atacar' Elma Aveiro. Ao recordar uma notícia da imprensa cor-de-rosa onde Elma falava da vencedora do 'Big Brother', esta respondeu: "Pelo menos sei que paguei aos meus fornecedores sem tocar nos 20 mil euros [prémio que recebeu no programa da TVI] e permaneço bem tratada como sempre".

Mas não ficou por aqui. Nas stories da sua página de Instagram publicou um vídeo onde diz: "Fala mal de mim, mas deve cinco mil euros aos fornecedores e não paga segurança social dos trabalhadores". Palavras que tudo indica que sejam sobre a irmã de Cristiano Ronaldo.

Por sua vez, Elma parece não ter ficado calada, pelos menos as stories que partilhou dão a entender que foi em 'resposta' a Joana Albuquerque. "Vai falando e eu preocupada. Chateada", começou por escrever num vídeo onde surge a dançar em biquíni.

Numa outra publicação, destacou: "Falam. Marquesas, dinheiro, despesas e do que quiserem, e acreditem no que quiserem porque eu estou c***** e andando para os que falam. Vão falando e a caravana anda. E eu vou rindo dos frustrados invejosos e ressabiados... Estudassem, aceitem que dói menos".

