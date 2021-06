Depois do polémico fim de relacionamento com Bruno Savate, os fãs acreditam que Joana Albuquerque já voltou a encontrar o amor. O modelo Valter Silva está a ser apontado como o alegado novo namorado da jovem designer.

Após ter sido criada uma página de Twitter com a hashtag #VaJo, a vencedora de 'BB - Duplo Impacto' reagiu aos rumores.

Com muita ironia, Joana Albuquerque fez um vídeo onde prometia mostrar-se ao lado do modelo, depois de ter sido dito que estaria numa festa com o mesmo, mas acaba por revelar estar na companhia de uma amiga.

Leia Também: Novo 'Big Brother' vai ser surpreendente: "Nova casa e novas regras"