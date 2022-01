Jimmy Kimmel foi uma das celebridades a fazer uma homenagem a Bob Saget, que morreu no passado domingo, 9 de janeiro.

"Se leram alguma coisa sobre o Bob ontem à noite, se viram alguns dos pensamentos das pessoas que o conheciam pessoalmente, uma das palavras que se destaca é 'querido'", disse o apresentador de 54 anos no seu programa desta segunda-feira, 10 de janeiro.

"O Bob era o homem mais querido, e a razão pela qual as pessoas escreveram isto é porque é verdade. É a melhor palavra - se tivesse que escolher uma para o descrever, seria essa - o mais querido", sublinhou.

"Ele tinha sempre um eleogio. Às vezes escrevia para dizer que me amava, e sei que fez isso por muitas pessoas", notando que Jimmy era muito "engraçado".

"Digo engraçado de verdade, do género quando vais a uma festa e vês o Bob e a mulher, no canto, vais direto a ele e ficas o máximo de tempo possível porque ele tem tanta coisa engraçada para dizer sobre tudo, e nada de mau sobre as pessoas", acrescentou.

Kimmel não contece as lágrimas quando se referiu ao filho, Billy, de quatro anos, que foi submetido a cirurgias ao coração quando nasceu.

"Quando o meu filho estava no hospital. o Bob preocupava-se muito. Por isso, quero enviar amor às filhas dele, à mulher, Kelly, e aos amigos que o amaram tanto", completou.

