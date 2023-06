Depois de uma ex-agente ter acusado Jimmie Allen de a ter violado, o cantor está a enfrentar um novo processo.

A estrela country recebeu a segunda acusação de abuso sexual, desta vez por parte de uma mulher cuja identidade não foi revelada.

A mulher entrou com uma ação, a que a People teve acesso, esta sexta-feira, alegando que Jimmie, de 37 anos, violou a sua privacidade ao filmá-la secretamente durante a relação sexual.

Ambos conheceram-se numa viagem de avião, quando o artista a terá abordado em maio de 2022. Nesse momento, diz, não sabia quem era Jimmie.

Depois de terem conversado, conta, o guarda-costas do cantor terá ido ter consigo mais tarde para lhe pedir o contacto telefónico. Nessa noite, a mulher e os seus amigos encontraram-se com o músico.

Após este encontro, começaram a falar com frequência pelo FaceTime, e a mulher afirma que o artista lhe disse que estava separado de Alexis - a sua esposa que estava grávida quando pediram o divórcio quase três anos depois de terem dado do nó.

Allen "expressou o seu amor e dizia que via um futuro juntos", como se pode ler no processo. "Disse que queria ter filhos com ela e que ela podia ser uma boa madrasta dos seus filhos".

Dois meses mais tarde encontraram-se em Las Vegas. A mulher diz que se sentiu "confortável e segura". No entanto, alega que o artista nunca pediu o seu consentimento para filmar e nunca lhe disse que o estava a fazer.

Além disso, alega que só concordou envolver-se sexualmente com Jimmie Allen se fosse com preservativo. "Ele disse-lhe que iria respeita o pedido. Mas, conforme o encontro progredia, o Allen penetrou sem preservativo. Ele disse que a queria engravidar. [A mulher] disse que não. Ele recusou", relata.

Nesse momento, a mulher terá pedido para o artista parar e este continuou. Quando o cantor adormeceu, a mulher foi embora e ficou "em pânico" ao ver o telemóvel de Jimmie no armário "a gravar a cena". Supostamente, apagou o vídeo. Depois terá ligado para uma amiga a contar tudo.

Leia Também: Jimmie Allen acusado de violar ex-agente. Cantor nega tudo