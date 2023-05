Jimmie Allen está a ser acusado de ter violado uma ex-agente por diversas ocasiões, numa situação que se terá arrastado durante um ano e meio.

No processo, ao qual o TMZ teve acesso, a alegada vítima acusa o artista de ter transformado a sua vida "num inferno". A mulher diz mesmo que Jimmie lhe tirou a virgindidade num quarto de hotel em Los Angeles, em março de 2021, isto depois de ter participado no concurso American Idol.

A ex-agente revela que tudo aconteceu depois de ter ficado embriagada e de ter perdido a consciência. Acordou, horas depois, desorientada e a sangrar.

O processo descreve ainda que Jimmie insistiu depois para que a mulher tomasse rapidamente a pílula do dia seguinte e que a forçou a beijá-lo, sussurrando ao ouvido a frase 'agora és minha'.

A alegada vítima descreve várias outras situações de abuso e assédio sexual e que chegou a denunciar tudo a pessoas que nunca a levaram a sério.

Através de comunicado, Jimmie Allen, de 37 anos, nega todas as acusações: "É profundamente perturbador e doloroso que alguém que eu considerava uma de minhas amigas mais próximas, uma colega e uma confidente, tenha feito alegações que não condizem com a realidade. Reconheço que tivemos um relacionamento consensual e sexual que durou quase dois anos e, durante esse tempo, ela nunca me acusou de nada. Ela dizia que o nosso relacionamento e amizade eram coisas que ela queria manter por muito tempo. Só depois de as coisas terem terminado entre nós é que ela contratou um advogado para pedir dinheiro, o que me leva a questionar os seus motivos. As acusações não são apenas falsas, mas também extremamente prejudiciais. Trabalhei muito para construir a minha carreira e pretendo montar uma defesa acérrima e tomar todas as ações legais necessárias para proteger minha reputação".

