Recentemente, o colunista Léo Dias disse que Jojo Todynho estaria numa relação com Renato Santiago que, segundo a Quem, é "um carioca que vive no bairro de Brás de Pina". À revista, "a assessoria revelou que a cantora não confirmou a informação".

Esta quinta-feira, dia 11 de maio, a cantora deixou desabafo nas stories da sua página de Instagram que chega com uma frase em que dá a entender que pretende manter a sua vida privada em segredo.

"Evite falar do seu relacionamento, do seu trabalho, do seu progresso. Se está a dar certo, agradeça. Nem todo o mundo quer te ver feliz", esta foi uma frase que a cantora brasileira partilhou na rede social, tendo acrescentado depois algumas palavras:

"Comigo só funciona se for na base da porrada mesmo... Só vai saber da minha vida o que eu quiser falar. É muito bom e gostoso viver e conquistar em off, quietinha para morrer velhinha. Obrigada Senhor!!! Se não gostavam da Jojo antes, irão odiar a Jordana de agora", escreveu.

De recorda que Jojo Todynho esteve casada com Lucas Souza, com quem deu o nó no início de 2022 e de quem se separou no final desse mesmo ano.

