Rita Ferro Rodrigues recorreu à sua página de Instagram para deixar uma reflexão acerca da emigração, apelando a todas as pessoas que se consideram religiosas, neste caso cristãs, para que lutem pelo "bem".

"Combater com dados e informação correta aqueles que fazem política usando o ódio e da mentira", começa por dizer, destacando a informação que partilhou e que poderá ver de seguida.

"Sim, é uma luta entre o Bem e o Mal. Jesus também era migrante, foi ameaçado de morte e perseguido ainda era uma criança e durante toda a sua vida. Vejo tanta gente a benzer-se com o credo na boca e a ir à missa ao domingo e depois nas redes sociais a destilar ódio contra o seu semelhante, contra quem só procura uma vida melhor", nota.

Partilha feita por Rita Ferro Rodrigues© Instagram - Rita Ferro Rodrigues

"Como é possível? Atenção que sei que são muitos mais os verdadeiros cristãos. Façam-se ouvir! Juntem-se as pessoas boas, seja qual for a religião, sem religião, com princípios e valores humanistas. Se a ideia de qualquer Deus é amor, não alimentem o ódio por favor. Acolham, protejam, ajudem. É o momento das pessoas boas serem também muito corajosas", completa.

