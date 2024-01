Rita Ferro Rodrigues recorreu à sua página de Instagram para fazer uma partilha, em tom de reflexão, a propósito do começo de mais uma semana.

"Sabemos que as segundas custam a arrancar, mas isto passa tudo tão depressa que não vale a pena desperdiçarmos um dia de semana com mau humor, só pelo preconceito de ser o primeiro de 5 de trabalho", nota.

"Está sol (em Lisboa!), há música (sempre!) e podemos dançar em sítios que não são óbvios sem pagar nada", destaca.

"Os abraços e os beijos também são gratuitos e as palavras gentis que fazem o dia do próximo também são embrulhadas e oferecidas com laçarote. Posto isto, tudo a engalanar para uma segunda-feira supimpa. Ah e podemos sempre usar uma palavra diferente para dar cor ao nosso dia. Começo eu com… JANOTA!", continua.

Por fim, deixa um desafio aos seguidores: "Agora vocês: vão ao baú das palavras e partilhem uma em desuso mas bonita. Como os meus brincos. Há uma idade em que começamos a perceber que no desuso há muita história e beleza . Ui está profundíssimo isto. Até já".

Leia Também: "Apedrejavam-nos nos intervalos". Com medo, Rita Ferro Rodrigues desabafa