Rita Ferro Rodrigues mostrou-se assustada com um artigo que saiu sobre as próximas eleições e as intenções de votos das camadas mais jovens.

A apresentadora, de 47 anos, fez ainda um desabafo, confessando-se assustada com o futuro político em Portugal.

"Quando leio isto sinto que os betos bullies da minha adolescência que perseguiam os gordos, os negros, os gays, as mulheres que não correspondiam aos padrões deles (como eu) que nos apedrejavam (literalmente) nos intervalos das aulas no Liceu Pedro Nunes, podem tomar o poder", recorda.

"E congelo de medo. Como é possível?", questiona, por fim.



© Instagram - Rita Ferro Rodrigues

