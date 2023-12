Rita Ferro Rodrigues recorreu à sua página de Instagram para fazer uma reflexão sobre esta época de final de ano e sobre os balanços que muitas pessoas fazem a propósito da ocasião.

"E começamos a fazer balanços porque é esta a natureza humana. E uns de nós começam a escrever os desejos para a passagem de ano e as primeiras 10 passas são 'saúde', 'paz' e 'amor', enchemos a boca de passas a pensar nestas três palavras porque resto é um bocado indiferente - e de repente tornaste-te nos teus pais e isso faz com que os ames com uma intensidade diferente e cúmplice porque percebes, aquilo que não percebias, aos 20 anos", começa por referir.

"É isto, não é? A vontade de manter os dias de Natal, o quentinho da família - a esperança e a alegria mesmo que forçadas, o desejo que o essencial se mantenha, esse 'invisível aos olhos' e que é o que determina os fogachos de felicidade que vão compondo uma vida", nota ainda.

"Uma espécie de casulo de reflexão estes dias. Queremos ser larvas em transformação para borboleta para receber o ano novo, a folha em branco, isto vai acontecendo aos olhos uns dos outros ou em recato, cada um no seu processo", completa.

