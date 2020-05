Jéssica conseguiu deixar Pedro Alves de boca aberta durante uma conversa a dois. A concorrente brincava com o facto de ser mais fácil namorar com uma rapariga quando acabou por confessar que já beijou todas as suas amigas.

"Acho que já beijei as minhas amigas todas", começou por dizer, esclarecendo depois, perante o espanto do rapaz, que os beijos a que se refere não passaram de brincadeiras.

"Nunca gostei de uma mulher, só mesmo amizade, mais nada", disse ainda a empresária.

Reveja aqui a conversa do primeiro casal da da nova edição de 'Big Brother'.

