"Hoje coloquei um ponto final naquilo que já devia ter feito há muito tempo. Como vocês sabem a minha 'relação' sofria grande percalços e era tudo menos uma relação normal": foi desta forma que Jéssica Nogueira começou por revelar aos seguidores da sua conta de Instagram que o relacionamento com Gonçalo Quinaz chegou ao fim.

"Viver numa relação de ameaças e de mentiras estava a deixar-me de rastos", revela ainda, sem dar grandes pormenores sobre o assunto.

De seguida, a ex-concorrente do reality show da TVI - 'Big Brother' descreveu uma situação desesperante por que passou

"Hoje fugi, fui perseguida com gente a tentar fotografar-me em todos os locais que passava. Inclusive no comboio já me estavam a fotografar e eu até fiz um direto para que se me acontecesse alguma coisa estariam centenas de pessoas a ver", conta.

Jéssica explica que contou com a ajuda do ex-namorado, Pedro Alves, para conseguir 'fugir' em segurança. "Juntamente com outras pessoas, o Pedro Alves ajudou-se a sair dali em segurança. (...) Ao fim deste tempo sem nos falarmos, fez isto por mim sem hesitar e sem saber o porquê".

"Agora só quero ter paz e estar tranquila e peço-vos a vossa ajuda e respeito para isso", completa.

Mensagem deixada por Jéssica na sua conta de Instagram© Instagram - Jéssica Nogueira

