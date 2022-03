Jéssica Nogueira está "super doente", como contou aos seguidores da sua página de Instagram.

Num vídeo que publicou nas stories, esta segunda-feira, a ex-concorrente do 'Big Brother', da TVI, contou que "testou positivo à Gripe A".

"Acreditem que, para mim, está a ser pior do que a Covid. Já tive três vezes Covid e acreditem que a Gripe A deu cabo de mim, completamente", acrescentou.

“São três dias que estou com febre, ando a tomar comprimidos… [...] No primeiro dia a febre não baixava, fui para o hospital com 40 graus e estava-me a sentir mesmo muito mal. Por isso, tentem evitar sair porque anda aí a Gripe A e dá cabo de uma pessoa", rematou. Veja o vídeo em baixo.