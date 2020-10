A modelo Jessica Hart foi pedido em casamento pelo seu amor, James Kirkham, no fim de semana, durante o baby shower, relata o Page Six. O casal prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

Fontes partilharam este momento especial, contando como é que tudo aconteceu: "A Jess e os convidados formaram uma roda e todos estavam de olhos fechados. Quando a Jess abriu os olhos, o James estava ajoelhado com um anel vintage”.

Um momento único que a modelo também fez questão de partilhar no Instagram.

"Que dia! A minha linda irmã deu-me um baby shower no fim de semana e o meu melhor amigo pediu-me em casamento à frente de todos os meus amigos. Foi tão especial. Fiquei realmente impressionada e super surpreendida. Não fazia ideia. Obrigada a todos os que estiveram lá e tornaram isto tão especial. Amo-vos a todos (eu disse sim)", escreveu na legenda das imagens deste dia emotivo.

