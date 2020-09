A modelo Jessica Hart e o namorado, James Kirkham, preparam-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

Foi no Instagram que a manequim revelou que está grávida, numa publicação, feita esta quinta-feira, onde destaca o teste de gravidez.

Na legenda da partilha, Jessica disse que ambos estão "muito entusiasmados com esta notícia incrível, especialmente neste momento e entre as notícias mais sombrias que estão a circular".

"Que bênção. Estamos incrivelmente gratos e felizes", acrescentou de seguida.

Antes de terminar, deixou ainda um apelo a todos os seguidores. "Isto fez-me pensar em todas as outras futuras mamãs que estão por aí a lutar para ter acesso a médicos e aos cuidados de saúde neste momento. Adorava que todos pudessem juntar-se a mim e doar à Every Mother Counts. Qualquer coisa que possam dar vai ajudar. Esta linda organização ajuda as mulheres grávidas que mais necessitam", destacou.

Leia Também: Influencer Inês Mocho: "Foi-me diagnosticada uma gravidez ectópica"