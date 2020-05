À semelhança de muitas mães, também Jessica Athayde não tem mãos a medir nas rotinas diárias com o seu bebé, Oliver. Ainda hoje (dia 23), a atriz partilhou com os seus seguidores do Instagram divertidas imagens nas quais tenta fazer yoga, mas sem sucesso.

"Começas a manhã a gente tentar praticar yoga, mas este peixinho não quis deixar, brinquedos por todo o lado, dar-me beijinhos na cara", começou por dizer.

"Ainda vai haver o dia que vai praticar comigo. Como gerem? Já fazem yoga com vocês? Saudades de regressar às aulas", completou.

Eis a publicação:

