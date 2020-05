Jessica Athayde não ficou indiferente à entrevista do pneumologista Felipe Froes ao 'Jornal das 8', da TVI, e fez questão de destacar a mesma nas stories da sua página de Instagram.

Uma publicação que serviu para deixar uma mensagem a todos os portugueses que, com as altas temperaturas, se deslocaram à praia, mesmo perante a pandemia do novo coronavírus.

"Incrível explicação do Dr. Felipe Froes... para todos os que estiveram hoje na praia e para os mais relaxados, quando ainda estamos em estado de calamidade, aconselho a visualização desta entrevista", escreveu na rede social.

Leia Também: "Fez-se história": Jessica Athayde dedica texto emotivo a Bruno Nogueira