Bruno Nogueira despediu-se esta sexta-feira dos diretos no Instagram a que deu o nome de 'Como É Que o Bicho Mexe?' e que durante os últimos dois meses divertiram os seguidores. Uma companhia fundamental em tempos de isolamento social, que foi para muitos uma verdadeira terapia. Entre os espetadores mais assíduos esteve também Jessica Athayde.

A atriz juntou-se aos milhares de seguidores que todas as noites, pelas 23h00, assistiam aos diretos do humorista e ontem foi uma das personalidades a entrar em direto para a grande despedida.

Mais tarde, foi nas suas redes sociais que Athayde resolveu formalizar o 'adeus' àquela que foi a sua companhia nas noites de quarentena.

"Toda a gente diz que não tem palavras para o que aconteceu ontem... mas eu até tenho algumas. Durante estes dois meses, o bicho foi a salvação das noites de milhares de portugueses. Deu para todos conhecermos de facto o Bruno, fora do que estamos habituados a ver. Estamos fartos de saber que é um gajo talentoso e tal mas mostrou-nos uma sensibilidade, verdade, lágrimas, gargalhadas e claro, toda uma nova interpretação da palavra cona que espero que daqui para a frente seja sempre usada como elogio", começou por escrever o rosto da TVI, estendendo depois os seus elogios a todos os que ao lado de Bruno Nogueira contribuíram para o sucesso destes diretos.

"Serviu-nos para revelar o talento da Inês, ver a Bumba e a Beatriz em ação e a mostrar que não são só os homens a dar cartas no humor em Portugal, conhecermos a vida sentimental e amorosa do markl - a generosidade e bondade em pessoa e comprovámos que o salvador Martinha é estupidamente engraçado, nunca fazendo concessões ao humor em que acredita. Fez-se muita coisa boa, conversas surreais com o Manzarra, Nuno Lopes, com o Albano e de repente percebemos que o atleta Nelson Évora tem uma graça do caraças! Ver o Vhills em acção no 25 de Abril num momento que nos deixou a todos mudos de emoção foi das coisas mais espantosas destes lives. Fez-se história caraças", continuou, explicando, por fim, a sua 'participação' neste projeto.

"Quanto a mim, não cantei, não fiz personagens... mas estive a representar milhares de portugueses de pijama em casa, na cama, a mexer no telefone, feliz por não me sentir tão sozinha, feliz por sentir que éramos muitos e estávamos juntos. (...) Foi incrível fazer parte disto e vou sempre sentir-me sempre a primeira-aama do Bicho. Vou ter saudades de adormecer a ouvir o pipão", completou.

