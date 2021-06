Jessica Athayde fez uma publicação nas redes sociais onde abordou um dos papéis de que mais desfruta na vida, a maternidade. A atriz evidenciou a enorme cumplicidade que tem com o filho, o pequeno Oliver, que completou recentemente dois anos de vida.

"Fotografia desfocada, torta e longe de ser a melhor que tenho com o Oli, mas porra não há melhor do que isto!", começa por dizer.

"Não há melhor do que este gordo a dormir agarrado a mim, a ressonar e a cheirar tão bem", nota.

"Sorry but not sorry [peço desculpa, mas nem assim tanto] às mães que são contra etc. Eu adoro que este pudim durma comigo, aliás é a única maneira que alguém dorme aqui em casa", completa.

Note-se que Oliver é fruto do anterior relacionamento da artista com Diogo Amaral.

