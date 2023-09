Jessica Athayde desfrutou de uns dias na companhia do filho, Oli, do enteado, Mateus - ambos filhos de Diogo Amaral - e do sobrinho, Sebastian.

Nas redes sociais, a atriz partilhou algumas fotografias desses momentos, nos quais as três crianças aparecem com a cara escondida atrás de máscaras de Stormtroopers e de Darth Vader, personagens da saga 'Star Wars', a saltar em cima de uma cama.

"Mãe do Oliver, Madrasta do Mateus e tia do Sebastian. Eu e os meus rapazes, se algum dia tiver mais filhos só quero ter rapazes, adoro", escreveu a atriz, na legenda das fotografias.

