Jessica Athayde voltou a presentear os que a seguem no Instagram com um novo vídeo do filho, o pequeno Oliver, que vai completar um ano em junho.

"Bom dia. Vamos na vez 887363738 deste jogo", escreveu a mãe 'babada' na legenda do vídeo, que pode ver na galeria.

Imagens que não passaram despercebidas aos olhos de muitos seguidores, incluindo algumas figuras públicas que mais uma vez não ficaram indiferentes à ternura do bebé.

"Só para que saibas a Caetana já está de olho no Oli", escreveu Cláudia Vieira, referindo-se à filha mais nova, que nasceu no final do ano passado.

Leia Também: Jessica Athayde celebra 11 meses de vida do pequeno Oliver