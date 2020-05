O pequeno Oliver ainda não tem um ano, mas já é uma 'estrela' nas redes sociais. O filho de Jessica Athayde e Diogo Amaral é muitas vezes o grande destaque nas páginas de Instagram dos papás e tem 'derretido' o coração dos fãs.

Os atores fazem questão de partilhar o crescimento do menino com os que os seguem, e ainda esta sexta-feira, 8 de maio, celebraram publicamente os 11 meses de vida do bebé.

Depois do pai ter publicado um novo vídeo ternurento do menino, foi a vez da mãe assinalar este dia especial.

"11 meses da melhor viagem de todas. 11 horas de construção de um carro de cartão igual ao da mãe. E já diz pópó ou uma coisa parecida. Gostam?", escreveu Jessica Athayde na legenda de duas carinhosas imagens.

