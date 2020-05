Prestes a completar um ano de vida, o pequeno Oliver tem sido muitas vezes o grande destaque das páginas de Instagram dos papás 'babados'. Ainda esta sexta-feira, 8 de maio, dia em que o bebé completa 11 meses, Diogo Amaral fez questão de partilhar com os fãs um novo vídeo ternurento do filho.

"E eu que sempre disse coisas da malta que fala fininho com os bebés. E pronto, o Oliveira do Amaral faz hoje 11 meses", escreveu na legenda do vídeo, que pode ver na galeria.

Recorde-se que o menino é fruto da relação terminada de Diogo Amaral com Jessica Athayde. O ator é ainda pai do pequeno Mateus, da relação anterior com Vera Kolodzig.