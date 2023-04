Jessica Athayde está em cena no Teatro Villaret, com a peça 'Dois + Dois', embora a sessão desta sexta-feira, dia 14 de abril, acabe de ser cancelada.

A atriz explicou nas redes sociais que está com uma virose, o que a impede de subir ao palco esta noite.

"Desculpa a todos os que compraram bilhete para hoje. Estou com uma virose horrível, mas espero estar impecável em breve", escreveu Jessica nas stories do Instagram, numa imagem onde mostra estar com 38.8º de febre.



© Instagram/Jessica Athayde

