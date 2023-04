Jessica Athayde não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram uma mensagem que foi deixada por Diogo Amaral, seu companheiro.

"Porque te amamos e também porque temos medo de ti quando estás pré-menstrual. Montamos acampamento no quarto ao lado. Dorme bem", lê-se na folha em questão, assinada por Oliver e Mateus (filho de Diogo, fruto do anterior relacionamento com Vera Kolodzig).

Recorde-se que Diogo e Jessica reataram a relação no ano passado, depois de uma separação marcada pela luta do ator contra o vício em drogas. Em comum têm um filho: Oliver.

© Instagram - Jessica Athayde

