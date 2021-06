Horas antes do aniversário do menino, a mamã 'babada' não resistiu em recordar algumas imagens do menino.

Jessica Athayde e Diogo Amaral vivem um dia muito especial esta terça-feira, 8 de junho. O filho, Oliver, completa dois anos. Nas stories da sua página de Instagram, horas antes do aniversário de Oliver, a atriz não resistiu em recordar junto dos seguidores algumas imagens do menino quando nasceu. Fotografias que pode ver na galeria. Recorde-se que este é o único filhos dos atores, mas Diogo Amaral é ainda pai de Mateus, da relação terminada com Vera Kolodzig. Leia Também: Jessica Athayde surge em biquíni e admite: "Não me sentia no meu melhor"











