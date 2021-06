Jessica Athayde é a cara da nova campanha da Calzedonia, que promove uma linha ecológica de beachwear. Esta segunda-feira, divulgou através das suas redes sociais algumas imagens da produção fotográfica e aproveitou para desabafar com os fãs sobre as 'inseguranças' que teve no momento de aceitar o trabalho.

"Fotografei esta campanha há uns meses e a verdade é que na altura não me sentia no meu melhor. Não estou a dizer que estou gorda, atenção, mas andava numa luta ingrata com a minha tiróide e sentia-me um pouco em baixo", contou.

"Mas eu queria muito fazer esta campanha, porque 'how cool is it' [quão cool é] ser a cara de uma coleção ecológica? Então segui em frente – vesti estes biquínis num corpo novo mas na maior, super confortável e com a consciência de que a moda pode ser amiga do ambiente e ter preços acessíveis", acrescentou.

Antes de terminar, a atriz explicou ainda que "cada fato de banho é feito a partir de sete garrafas de plástico e cada biquíni a partir de cinco".

