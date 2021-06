"A luta é real", é desta forma que Jessica Athayde dá início a um longo desabafo onde, sem pudores ou preconceitos, fala abertamente sobre os efeitos negativos do ciclo menstrual.

"Todos os meses no primeiro dia do meu ciclo, período, menstruação, história ou o que quiserem chamar, fico praticamente de cama", começa por revelar, juntando às suas palavras uma fotografia onde surge, precisamente, deitada na cama.

"Nos dias antes o corpo normalmente dá avisos com TPM e na noite anterior costumo sofrer de suores, insónias e pensamentos tristes. Depois o cabrão do ciclo aparece e ficam só as dores", conta, deixando claros os efeitos negativos que a afetam.

Por fim, Jessica brindou as suas seguidores com uma lista onde revela algumas dicas de "como melhor este dia" difícil para muitas mulheres.

"Como melhorar este dia :

- Comer todas as porcarias que te apetece;

- Estar na água - duche- banho - mar ou piscina;

- Acupunctura alivia bastante, mas nem sempre é prático ires até um consultório neste dia;

- Faz o que apetece, não respondas a mensagens nem telefonemas que te possam chatear;

- Recebe mimos e vê 'O Sexo e a Cidade' ou 'Girls', na HBO, ahh o 'Reunion de Friends' também;

- Ou então carrega fundo e vai ver as mil séries depressivas que temos disponíveis na Netflix ou Disney plus;

- E já agora segue a página Todas Merecemos, já vais perceber porque".

"Alguém no mesmo barco que eu?", questiona, por fim, a atriz.

Leia Também: Zayn Malik quase andou à bulha à porta de um bar. O vídeo já é viral