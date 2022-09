Foi através das stories da sua página de Instagram que Jessica Athayde contou aos seguidores que está doente, em casa, com o filho Oliver.

"Hoje é o terceiro dia. O miúdo [filho] está com febre, mas está super bem disposto. Eu apanhei a mesma coisa do que ele, aliás, ele deu-me a virose dele… e estou à morte. Não me consigo mexer com arrepios", começou por relatar esta segunda-feira, 19 de setembro.

"Mas que inferno! É a primeira semana de escola e está ele e estou eu. Amanhã tenho filmagens do 'Taskmaster' e não posso ir assim", acrescentou, tentando ficar esperançosa da recuperação a tempo das gravações do programa da RTP.

