Jessica Athayde voltou a animar os seguidores do Instagram com imagens de um momento na companhia do filho, Oliver, de dois anos.

Nas imagens, o menino aparece maquilhar a mãe... com um batom vermelho. O resultado, como mostram as imagens que pode ver na galeria, deixou a atriz com a cara repleta de batom.

"Começou tão bem... [...] Legenda para a foto final? Mãe que deixa filho fazer o que quer porque passa os dias fora a trabalhar. Mãe que deixa filho expressar -se. Mãe que adorava ter um filho maquiador ou maquilhador. Afinal como é que se diz? Dava um jeitão", escreveu na legenda.

