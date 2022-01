Jessica Athayde é uma mãe muito 'babada', ainda assim, a atriz não resiste em brincar com o filho, o pequeno Oliver. Ainda hoje, por exemplo, a artista mostrou através das histórias da sua conta de Instagram as fotografias de Natal da escola do menino.

Na imagem pode ler-se: "Vamos falar do cabelo do meu filho nas fotografias de Natal da escola?".

Recorde-se que o pequeno Oliver é fruto do anterior relacionamento de Jessica com Diogo Amaral.

Entretanto, veja os retratos de Natal do menino:



© Instagram - Jessica Athayde

