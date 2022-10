Jéssica Antunes foi questionada pelos seguidores do Instagram sobre as relações de amizade que estabeleceu fora do 'Big Brother' com os restantes participantes da edição do reality show da qual fez parte.

A namorada de Rui Figueiredo conta que fala com praticamente todos os nomes com quem se cruzou no 'BB - A Revolução', com a exceção de três pessoas.

"Estando dentro de uma casa fechados 24 sob 24 horas os laços tendem sempre a fortalecer-se no momento. No entanto, quando voltamos à vida fora de um programa de televisão temos tudo o resto que já tínhamos antes. Vivemos todos em zonas distintas. Falo com praticamente todos. Existem três pessoas com quem não falo, nem falarei, e não preciso de dizer nomes. Quando o santo não bate, não bate", referiu.

Entre os nomes a que Jéssica se refere está seguramente Joana Albuquerque, que dentro e fora do jogo teve acesas trocas de farpas com a influencer e Rui Figueiredo.

