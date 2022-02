Jéssica Antunes respondeu a algumas questões colocadas pelos seus seguidores do Instagram, desvendado assim alguns detalhes sobre a gravidez e pós-parto.

Questionada sobre quantos quilos engordou na gestação do primeiro filho, Isaac, a antiga concorrente do 'Big Brother' conta que chegou aos 70 kg antes do parto.

"Iniciei a gravidez com 55 kg, terminei com 70 kg e neste momento estou com 57 kg", revela a jovem, que foi mãe em janeiro deste ano.

Quanto à sua forma física atual, Jéssica mostra-se de top diante do espelho e afirma: "Estamos assim".

A namorada de Rui Pedro Figueiredo explica que foi avaliada por profissionais e diagnosticada com uma pequena diástase abdominal.

“A minha diástase é pequenina, facilmente tratável", assegura, dando conta de que irá começar os exercícios em breve, bem como os treinos no ginásio para no verão estar já em grande forma.

