Jéssica Antunes e Rui Figueiredo foram um dos casais a resultar do programa 'Big Brother - A Revolução', da TVI. Meses após o fim do programa, o casalinho continua feliz e mais apaixonado que nunca.

Esta segunda-feira, dia 3, Jéssica Antunes usou a sua conta oficial para se declarar publicamente ao empresário.

"Se em Setembro me dissessem que ia encontrar o amor de uma vida num reality show, ria-me. O que é certo é que desde esse dia não te consigo largar nem me imagino a viver sem ti", pode ler-se na legenda de uma fotografia do casal.

"Esta fotografia retrata exatamente aquilo que sinto por estar contigo: tranquilidade, segurança, proteção e amor. Hoje damos mais um passo, juntos, que dá continuidade à nossa história de amor. E que este amor seja eterno", declara, por fim, a bailarina.

Por sua vez, Rui Figueiredo revelou que a novidade a que se referia a namorada se prende com o facto de o casal ter decidido viver na mesma casa.

"De coração cheio, pleno de gratidão, não só por finalmente termos o nosso 'cantinho' mas essencialmente por te ter comigo e caminharmos juntos. Foste sem dúvida alguma das melhores surpresas da minha vida, e é isto que quero para mim, amo-te minha Jé", declara o empresário.

