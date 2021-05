Terminadas as gravações do programa 'Big Brother' e sem contrato de exclusividade com a TVI, Teresa Guilherme aceitou o convite de Ricardo Araújo Pereira e deu um 'saltinho' à SIC para uma participação especial.

A apresentadora participou na edição deste domingo, dia 2, do programa 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha', onde apresentou a paródia: "PSD BB Famosos".

A sátira brinca com o facto de alguns dos candidatos do PSD às eleições autárquicas serem figuras públicas conhecidas do grande público por motivos que vão além da política.

Reveja aqui a participação de Teresa Guilherme.

