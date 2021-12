Jennifer Lopez e Ben Affleck continuam bem e muito felizes. Apesar de, recentemente, relatos terem alegado que a cantora estava "chateada" com o companheiro por causa da entrevista polémica onde falava sobre o antigo casamento, todas essas especulações foram desmentidas.

Em conversa com a revista People, Jennifer Lopez afirmou: "Essa história simplesmente não é verdadeira".

"Não me sinto assim", acrescentou, negando estar zangada com Ben. Aliás, até defendeu o companheiro. "Não podia ter mais respeito pelo Ben como pai, co-pai e pessoa", destacou.

Recorde-se que durante a entrevista de Affleck com Howard Sterno, o ator disse que teria continuado a beber se mantivesse o casamento com Jennifer Garner, com quem tem três crianças, Violet, de 16 anos, Seraphina, de 12, e Samuel, de nove.

Por sua vez, Jennifer Lopez é mãe dos gémeos Emme e Maximilian, de 13 anos.

As palavras da cantora surgem depois de o casal ter sido visto em público. Leia Também: Ben Affleck e Jennifer Lopez mostram-se felizes após entrevista polémica

Leia Também: Amigos de Jennifer Garner criticam Ben Affleck. "É nojento"