Jennifer Lopez enviou uma mensagem de apoio a Britney Spears enquanto a mesma enfrenta uma nova polémica, desta vez com o 'ex' e pai dos seus filhos, Kevin Federline.

Nas stories da sua página de Instagram, Jennifer Lopez recordou uma fotografia de ambas nos MTV Video Music Awards em 2001, e disse: "Mantém-te [forte]".

Uma partilha que foi também destaque no Twitter, com Jennifer Lopez a acrescentar uma mensagem de Britney onde recorda uma conversa de ambas.

"[...] Como a Jennifer Lopez me disse uma vez, 'olha para aquela câmara e diz a todas as meninas do mundo para falarem alto e nunca voltarem a dar luz à injustiça'", recordou Britney.

