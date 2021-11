Jennifer Lopez e Ben Affleck desfrutaram do feriado de Dia de Ação de Graças juntos, revela a revista People.

Depois de um ano agitado a propósito de novos projetos, Lopez, de 52 anos, conseguiu tirar algum tempo livre para celebrar a data esta semana na companhia de Affleck, de 49 anos e dos filhos: os gémeos Max e Emme, de 13 anos.

O casal passou o dia em Los Angeles. "A Jennifer viajou até Los Angeles de Vancouver para celebrar o Dia de Ação de Graças com os filhos e com o Ben. As últimas semanas têm sido intensas para ela", referiu uma fonte à publicação.

Note-se que J-Lo esteve a gravar um filme para a Netflix - 'The Mother', que deverá estrear depois do Natal.

"Tem sido difícil para ela estar longe dos filhos e do Ben. Está ansiosa por uma pausa", acrescentou, sublinhando que apesar da distância a relação continua forte.

"Eles estão bem. A Jennifer adora estar com o Ben. Ela sente que estavam destinados", completou.

