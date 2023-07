Jennifer Lopez usou as redes sociais esta quarta-feira, dia 5, para partilhar um conjunto de fotografias nas quais se pode ver que, aos 53 anos, continua a exibir uma excelente forma física.

Nas imagens a cantora aparece vestindo um fato de banho em tom salmão, um visual que completou com brincos em formato de argola dourados, e óculos de sol, tendo sido bastante elogiada pelos seus seguidores.

"Espero que todos tenham tido um ótimo fim de semana, com amor, família, amigos e diversão", escreveu, numa publicação na sua conta no Instagram, na qual partilhou ainda um vídeo onde se pode ver fogo de artifício, por ocasião do 4 de julho, o Dia da Independência dos Estados Unidos.

