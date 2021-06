Depois de ter sido noticiado que Jennifer Lopez estava à procura de escolas em Los Angeles, para inscrever os filhos, sabe-se agora que a artista está também dedicada em encontrar um novo ninho para a família.

Avança o jornal The Sun que a cantora quer mudar-se para uma nova mansão perto da casa de Ben Affleck porque a casa onde ainda reside lhe trás memórias do relacionamento com Alex Rodriguez, de quem se separou recentemente.

Esta informação vem assim reforçar os rumores de que Jennifer Lopez e Ben Affleck estão a dar uma nova oportunidade ao amor.

Recorde-se que a cantora e o ator namoraram entre 2000 e 2002. Após o término com Alex Rodríguez, J.Lo tem estado cada vez mais próxima do antigo amor.

