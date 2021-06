Depois de Ben Affleck ter deixado a sua casa com um grande sorriso no rosto, Jennifer Lopez contou com uma reunião de negócios, em West Hollywood, como relata o Page Six.

A cantora, de 51 anos, foi fotografada com o seu 'vocal coach', Stevie Mackey, na tarde desta quarta-feira.

Para a ocasião, Jennifer estava a usar um longo vestido colorido, com óculos de sol, e o cabelo apanhado. Ao look acrescentou uma mala Chanel.

As imagens deste momento já circulam nas redes socias, como pode ver na publicação abaixo:

