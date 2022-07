Jennifer Lopez e Ben Affleck estão a preparar uma luxuosa festa para comemorar com os amigos e familiares o casamento, conta uma fonte ao Page Six.

Tudo indica que a festa será para juntar as comemorações da oficialização da união com a celebração do 53.º aniversário da cantora, que completa mais um ano de vida no dia 24 de julho.

De acordo com a fonte, os artistas querem fazer algo nas próximas duas semanas para "todos os que amam, mas não puderam convidar" para o pequeno casamento que decorreu em Las Vegas.

Além disso, conta, entre os convidados estão Casey Affleck, Matt Damon, Jimmy Kimmel e a co-estrela de Jennifer Lopez em 'Shades of Blue', Drea de Matteo,

O TMZ relata ainda que a festa irá decorrer na propriedade de Ben Affleck em Riceboro, Geórgia.

