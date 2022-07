Jennifer Lopez já regressou ao trabalho depois de ter dado o nó com o amor da sua vida, Ben Affleck. O casal surpreendeu tudo e todos ao revelar que trocou as alianças no fim de semana. Mas a vida segue e a cantora já voltou a meter as 'mãos na massa'.

De acordo com a People, Jennifer Lopez, de 52 anos, foi vista a sair do seu carro depois de ter chegado a um estúdio de dança, em Los Angeles, esta segunda-feira.

A cantora e atriz - que será vista nos filmes 'Shotgun Wedding' e 'The Mother', que ainda não estrearam - estava a usar um estilo mais casual, composto por umas calças azuis e uma sweatshirt com capuz.