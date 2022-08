Jennifer Lopez e Ben Affleck organizaram uma grande festa este fim de semana para comemorar o casamento e deram aos convidados uma lembrança única.

De acordo com o Page Six, o casal ofereceu malas personalizadas com as letras "J" e "B" estampadas.

O ator e a cantora colocaram as suas iniciais na parte da frente da mala, como foi destacado numa publicação feita no Instagram por um dos convidados.

© lizbachik/Instagram

Além disso, relata ainda o Page Six, Ben e Jennifer também presentearam os convidados com uma caixa de chocolates personalizada. Este terá sido um presente de boas-vindas.

